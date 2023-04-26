ВОЙНА В Украине Украинские воины обошли минно-взрывные заграждения и уничтожили вражеский танк

2023-04-26 09:37

Силы специальных операций в "серой зоне" в Донецкой области уничтожили танк и боевую машину пехоты оккупантов, а также захватили важные трофеи. Об этом свидетельствует видео, выложенное командованием ССО Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Вражеская техника находилась между позициями воинов сил обороны и россиян - в 150 метрах от врага. Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники", - говорится в сообщении.

Воины ССО прошли минно-взрывные заграждения и приблизились к бронемашинам.

"При осмотре были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые наши операторы забрали с собой", - добавили в ССО.

Боевая группа заминировала технику и вернулась назад. Российские танки Т-72 и БМП-1 "были взорваны прямо на глазах врага".