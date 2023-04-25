ВОЙНА В Украине США отправили в Украину своих хакеров: что они будут делать

2023-04-25 18:36

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину десятки хакеров.

Национальная кибернетическая миссия США (CNMF) направила в Украину 43 специалиста, которые будут помогать бороться с российскими кибер-нападениями на фоне полномасштабной войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы CNMF Уильяма Хартмана.

"Это группы защиты, которые мы направляем, и они охотятся за общими противниками, находят инструменты и возможности", — сказал Хартман.

В настоящее время Соединенные Штаты отправляют больше своих кибер-сил за границу, чтобы помочь иностранным правительствам бороться с хакерами. По словам Хартмана, в последние три года Национальная кибернетическая миссия США провела 47 таких оборонных операций в 20 странах.

"Спрос на это только растет, и не все они одинаковы", — сказал Хартман о подобных миссиях.

Эта инициатива отражает толчок правительства США к улучшению сотрудничества с иностранными союзниками в борьбе с киберпреступностью, которая часто "выходит за пределы".

Напомним, ранее стало известно, что российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собрать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью.