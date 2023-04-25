ВОЙНА В Украине В Пентагоне назвали срок, когда передадут ВСУ боевые танки Abrams

2023-04-25 20:34

 

В Министерстве обороны США заявили о том, что танки М1 Abrams, которые вскоре США перебросят в Германию, будут использоваться только для учений украинских подразделений в Графенвере и отличаться от боевых танков, которые будут предоставлены Украине отдельно.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге.

"Эти танки (которые будут отправлены в Германию – ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", - уточнил представитель оборонного ведомства США.

По его словам, обучающие танки выделяются не из запасов Армии США, а из других мест хранения, что позволит ускорить подготовку и пересылку боевых машин Украине.

Он также отметил, что боевые М1 Abrams, предназначенные для применения украинскими силами непосредственно в реальных условиях, будут оснащаться в соответствии со спецификой боевых действий в Украине.

Райдер также выразил ожидание, что окончательная подготовка личного состава ВСУ на американских танках, а также передача в Украину отдельных боевых единиц М1 Abrams состоится в течение периода до конца года.

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