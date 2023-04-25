ВОЙНА В Украине Продвижение военных рф в Бахмуте остановилось – ISW

2023-04-25 23:05

 

Российские подразделения в течение 23 и 24 апреля продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но не добились каких-либо территориальных успехов.

Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Генеральный штаб ВСУ заявил, что 23 и 24 апреля украинские силы отбили атаки россиян в районе Новомарково (12 км к северо-западу от Бахмута), Григорьевки (8 км к северо-западу от Бахмута), Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута), Хромового (непосредственно к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (непосредственно к юго-западу от Бахмута).

23 апреля министерство обороны россии заявило, что боевики Вагнера захватили два квартала в западной части Бахмута, но какие именно кварталы — не назвали.

Пропагандистские блогеры также утверждали, что “вагнеровцы” продвинулись в северной и западной частях Бахмута, в том числе в районе железнодорожной станции.

Ранее владелец группировки Вагнер Евгений Пригожин заявил, что задача его боевиков — измотать ВСУ перед планируемым контрнаступлением.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что рф не планирует наступательные операции, более того — оккупационная армия полностью и везде перешла в позиционную оборону.

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