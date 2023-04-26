ВОЙНА В Украине Великобритания передала Украине снаряды для танков "Челленджер-2" и боеприпасы с обедненным ураном

2023-04-26 19:35

В Минобороны Великобритании отметили, что из соображений безопасности не будут называть количество снарядов, которые использует Украина

Британия передала Украине тысячи снарядов для танков "Челленджер-2", в том числе боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщили в британском Минобороны.

В Минобороны Британии отметили, что из соображений безопасности не будут называть количество снарядов, которые использует Украина. А также не будут отслеживать, где именно Вооруженные силы будут применять это вооружение.

О намерении передать Украине боеприпасы с обедненным ураном Лондон объявил в марте. Тогда это повлекло за собой волну дезинформации со стороны кремля. Москва обвинила Британию в ядерной эскалации, а через несколько дней заявила о размещении тактического ядерного оружия в беларуси. Однако снаряды с обедненным ураном не имеют никакого отношения к ядерному оружию. Такие боеприпасы высокоэффективны для поражения современных танков и бронированных машин.