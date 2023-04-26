ВОЙНА В Украине "Вы увидите своими глазами": Данилов высказался по поводу контрнаступления ВСУ и объяснил, почему важно удержать Бахмут

2023-04-26 21:32

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не спекулировать на теме контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что информацией о планах наших войск владеют ограниченный круг лиц, поэтому никто точно не скажет, где и каким образом ВСУ будут уничтожать врага.

Что же касается одной из наиболее горячих точек фронта – города Бахмут, Данилов заявил, что украинские военные держат оборону и не собираются отступать. Об этом секретарь СНБО рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, будущее контрнаступление ВСУ во много зависит от темпов и объемов поставки вооружения. Данилов подчеркнул, что Украина разрабатывает свой план по деоккупации территории, и когда наступит подходящее время, все украинцы увидят результаты собственными глазами.

"Мы понимаем, что если в ближайшее время таким же способом, такими же темпами будут происходить поставки оружия, то у нас есть свой план, о котором на сегодняшний день неизвестно никому. Когда начинают рассказывать про это так называемое большое контрнаступление, имейте ввиду, что информацией об этом контрнаступлении владеют очень ограниченный круг лиц. Когда, как и каким способом – вы увидите своими глазами", – сказал Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что город Бахмут Донецкой области является важным стратегическим пунктом для украинской армии. Он добавил, что военные акцентируют внимание на то, что с этого участка фронта никто не намерен отступать.

"С 1 августа 2022 года наши войска обороняют Бахмут. Для нас это важный стратегический пункт, и на этом неоднократно акцентировалось. Когда речь идет о том, что нужно сдать, нужно отойти, если мы так будет делать, то можем очень быстро отойти к нашим западным границам. На ставке главнокомандующего под руководством президента каждый раз есть вопрос Бахмута, есть вопросы к военным о стратегии на этом направлении, и каждый раз военные отвечают, что этот участок фронта нужно обязательно удержать, чтобы остальные участки фронта не посыпались, и чтобы мы могли подготовиться", – сказал Данилов.

Напомним, бригадный генерал армии США в отставке Питер Звак заявил, что бой за Бахмут напоминает Битву при Вердене – одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны, которое продолжалось между войсками Франции и Германии с 21 февраля по 18 декабря 1916 года. Бой за украинский город-крепость, вероятно, станет поворотным моментом в войне – он уже привел к тяжелым потерям России и опасным для режима Владимира Путина "спорам".

Ранее командир роты БПЛА Юрий Федоренко рассказал, что у противника нет значительных успехов в продвижении под Бахмутом. На подступах к городу ВСУ стабилизировали ситуацию.