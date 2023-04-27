ВОЙНА В Украине Членство Украины в НАТО сможет предотвратить войны в Европе, – Дмитрий Кулеба

2023-04-27 08:26

Членство Украины в НАТО "не может остановить войну, но это может помочь предотвратить войны в Европе и евроатлантическом пространстве в будущем". Однако Североатлантическому союзу не хватает политической воли для принятия такого решения. Об этом заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в интервью СNN.

"Все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Политическая воля – основополагающая вещь. Но да, политической воли в Альянсе не хватает", – объяснил чиновник.

Глава МИД также привел пример Финляндии.

"Всем, кто говорит, что вступление Украины в НАТО невозможно, я бы советовал посмотреть на кейс Финляндии. Финляндия – член НАТО. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда появилась политическая воля, Финляндия в НАТО. И мы гордимся ими", – объяснил он свое мнение

Кулеба добавил, что пока Украина будет оставаться вне НАТО, находясь "близким другом, самым уважаемым союзником, специальным партнером или в какой-то другой суррогатной форме сотрудничества, будет риск повторения российской агрессии против Украины".

"Именно поэтому стратегически разумно исключить такой риск из международной повестки дня. Какова бы ни была цена сохранения мира, цена восстановления мира всегда выше", – подытожил министр.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки выступают за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу сразу же после победы в войне с россией.