ВОЙНА В Украине СБУ разоблачила вражеского информатора, который "сдавал" оккупантам позиции

2023-04-28 08:26

Служба безопасности Украины разоблачила вражеского информатора, который "сдавал" оккупантам позиции Сил обороны в освобожденном Лимане. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей Telegram-странице.

Злоумышленник также передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры. Сотрудники Службы безопасности задержали его как раз во время выполнения разведывательной задачи.

"Информатором оказался безработный житель Лимана, находившийся "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ. По указанию агрессора приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Информатор передавал боевику полученные сведения через запрещенную российскую соцсеть Одноклассники.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье Предоставление вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас злоумышленник находится под стражей - ему грозит до 15 лет тюрьмы.