ВОЙНА В Украине Резников считает, что ожидания от контрнаступления "несколько перегреты"

2023-04-27 19:37

 

Министр обороны Алексей Резников считает, что ожидания от украинского контрнаступления "несколько перегреты".

Источник: Резников в интервью РБК-Украина

Министра спросили, согласен ли он, что ожидания в обществе от контрнаступления "несколько перегреты", и кто "греет больше": украинское общество, политикум или Запад.

Прямая речь: "Согласен (что ожидания перегреты - ред.). И те, и те (греют - ред.). Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу - после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции - ожидание успеха".

Детали: На вопрос, не видит ли он вреда в этом, Резников ответил, что не может это изменить.

Прямая речь: "Моя мама (психиатр и психотерапевт) всегда мне говорила: "Если ты не можешь изменить обстоятельства, постарайся изменить свое отношение к ним". Поэтому мы согласовываем с Генштабом и Анна Маляр потом говорит: "Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтобы потом не было разочарования. Потом расстроитесь. Не все так просто, это война. И мало того, мы вам точно не скажем, когда, как и где".

Что этому предшествовало:

В конце марта министр иностранных дел Украины Димтро Кулеба заявил, что Украина должна всячески противодействовать нарративу, что весеннее контрнаступление является "решающей битвой" в войне. По его мнению, нарратив о решающей битве опасен, потому что в случае неудачи усилят свои позиции те на Западе, кто подталкивал Украину к компромиссу с Россией.

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