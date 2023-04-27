ВОЙНА В Украине роССияне строят мощные укрепления. Больше всего - в Запорожской области и у Крыма, - Reuters

2023-04-27 22:14

Пока ВСУ готовятся атаковать, российские военные строят оборонительные позиции. Больше всего их у линии фронта на юго-востоке Запорожской области и у Крымского перешейка.

Об этом со ссылкой на спутниковые фото пишет Reuters.

Издание изучило снимки тысяч оборонительных сооружений россиян и украинцев. И пришло к выводу, что больше всего они возведены в Запорожской области и возле Крымского перешейка.

Значительную часть этих укреплений россияне построили после ноября прошлого года, когда ВСУ вынудили их отступить из Херсона.

Шесть военных экспертов подтвердили Reuters, что оборонные позиции россиян могут осложнить контрнаступление ВСУ и что успех операции будет зависеть от способности украинской армии эффективно проводить сложные комбинированные операции.

"Для украинцев дело не в количестве. Дело в том, могут ли они вести такую войну, операции с комбинированным вооружением? Россияне показали, что они на такое не способны и откатились к старому советскому методу - войне на истощение", - цитирует издание Нейла Мелвина, аналитика Royal United Services Institute (RUSI)

Эксперты считают, что главные сражения во время контрнаступления будут проходить на юге - при том, что сейчас бои идут главным образом на востоке, в районе Бахмута.

Ключом к продвижению ВСУ на юге является город Пологи в Запорожской области. Здесь оккупанты построили две отдельные линии обороны - по одной на севере и на юге.

По словам аналитика Джона Форда из Института международных исследований Миддлбери, только один оборонный участок россиян в регионе простирается на 120 км. Продвижению танков и бронетехники могут препятствовать глубокие и широкие противотанковые рвы, далее следуют баррикады "зубы дракона", а за рвами около километра пролегают окопы с оккупантами, пишет Reuters. Кроме многочисленных баррикад и траншей, есть минные поля, колючие провода и замаскированные позиции вооружения.

Также, по данным Reuters, на спутниковых снимках видны укрепленные Токмак и Каменка. За пределами других населенных пунктов и аэропортов в Мелитополе и Бердянске вдоль дорог вырыты траншеи. Оборонительные позиции видны и на севере Крыма.

При этом опрошенные эксперты говорят, что войска россиян рассеиваются вдоль линии фронта. "И это уязвимое место Киев будет пытаться использовать с помощью уловок, неожиданности и оперативной скорости", - пишет издание.