ВСУ с HIMARS ударили по месту дислокации 58-й общевойсковой армии роССии из Владикавказа

Здание потерпело сильные разрушения.
Украинские военные ударили по американской ракетной установке HIMARS попали по расположению 58-й общевойсковой армии России из Владикавказа, столицы республики Северная Осетия. Об этом в Telegram сообщили журналист Андрей Цаплиенко и военный аналитик Игаль Левин, опубликовав также видео с места происшествия.
«Две попавшие в само здание ракеты пробили крышу и взорвались между первым и вторым этажами, полностью обрушив их, составив бетонные перекрытия», – написал Андрей Цаплиенко.
Добавляют, что располагалось это подразделение российской оккупационной армии в 20 км от линии фронта, но не уточняют, где именно.