ВОЙНА В Украине ВСУ с HIMARS ударили по месту дислокации 58-й общевойсковой армии роССии из Владикавказа

2023-04-29 12:24

 

Здание потерпело сильные разрушения.

Украинские военные ударили по американской ракетной установке HIMARS попали по расположению 58-й общевойсковой армии России из Владикавказа, столицы республики Северная Осетия. Об этом в Telegram сообщили журналист Андрей Цаплиенко и военный аналитик Игаль Левин, опубликовав также видео с места происшествия.

«Две попавшие в само здание ракеты пробили крышу и взорвались между первым и вторым этажами, полностью обрушив их, составив бетонные перекрытия», – написал Андрей Цаплиенко.

Добавляют, что располагалось это подразделение российской оккупационной армии в 20 км от линии фронта, но не уточняют, где именно.

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