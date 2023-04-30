ВОЙНА В Украине "Нафтогаз" определился с новым тарифом на газ: сколько будем платить с 1 мая

2023-04-30 09:28



Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая продает газ 98% населения, объявила новый годовой тариф на газ.

Как говорится на сайте компании, цена тарифа не изменилась и составляет 7,96 грн за куб. м. Подключение к тарифу происходит автоматически.

В компании опубликовали новый тарифный план "фиксированный", который будет действовать с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Никаких других подробностей компания не сообщила. В личном кабинете потребителя также нет информации о продлении действия цен.

Действие текущего годового тарифа "Нафтогаза" заканчивалось 30 апреля 2023 года.

Тарифы во время войны

24 марта 2023 года правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется "льготный" тариф на электричество для населения, до 30 апреля. 1 апреля должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию.

25 апреля Кабмин определился с тарифами на электроэнергию для населения. Правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения до 31 мая.

Действующие тарифы на электроэнергию для домохозяйств действовали до 30 апреля этого года.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривни за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривень – в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.

28 апреля Кабинет министров продлил срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" по поставкам газа на льготных условиях населению и предприятиям, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, до 31 августа 2023 года.

Текущее постановление завершало срок действия льготного периода 30 апреля, после чего должны были начать действовать рыночные цены.