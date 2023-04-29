ВОЙНА В Украине Летальное оружие для Украины: еще одна страна хочет помочь

2023-04-29 16:15

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что война рф против Украины является нарушением международного права и прав украинцев и необходимо обеспечить, чтобы вторжение кремля не было успешным. По его словам, Сеул рассматривает свои варианты, когда речь идет о летальной помощи Киеву.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы должны доказать, что такие попытки никогда не принесут успеха, чтобы заблокировать дальнейшие попытки в будущем», — сказал Юн в своей речи в Школе Кеннеди Гарвардского университета на пятый день визита в США.

Его, в частности, спросили о возможности предоставления Южной Кореей летальной помощи Украине.

«Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры для того, чтобы поддерживать международные нормы и международное право. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем разные варианты», — ответил президент.

26 апреля Юн встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, и Соединенные Штаты пообещали поддержку Южной Корее на фоне ядерной угрозы со стороны КНДР. Лидеры также обсудили ситуацию в Украине.