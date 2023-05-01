Мир С вещами на выход! В Варшаве конфисковали здание средней школы при посольстве рф

2023-05-01 10:32

В Варшаве конфисковали здание средней школы при посольстве россии в Польше, где учились дети рашистских дипломатов. Об этом сообщили TVP и Польское агентство печати.

Известно, что после Второй мировой войны здание было национализировано, в 1953 году – передано советскому посольству, а после распада совка – перешло посольству рф. Школа была закрыта после нападения оркостана на Украину.

Еще в 2010 году власти Варшавы расторгли договор и с тех пор пытались вернуть здание в государственную собственность через суд. Вчера россияне должны были покинуть помещение согласно суточному решению, однако они отказались пускать польских чиновников на территорию.

"Нам пришлось применить силу, чтобы проникнуть на территорию, где расположены два здания. Сначала российская сторона отказалась открыть ворота и калитки. Пришлось вызвать слесаря, который с помощью инструментов открыл дверь", – заявил заместитель мэра Варшавы Томаш Братек.

В итоге дипломаты рашистов все же отдали ключи варшавским властям. На воротах уже повесили табличку с надписью "Недвижимое имущество Государственного казначейства". Здание планируется использовать в образовательных целях.