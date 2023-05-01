Мир Украинка Елена Бухарева победила в конкурсе «Golden George» в Мюнстере, заняв первое место среди мастеров мишек Тедди

2023-05-01 10:27
Украинка Елена Бухарева победила в конкурсе «Golden George» в Мюнстере, заняв первое место среди мастеров мишек Тедди. 
 
В комментарии тг «Крючок» https://t.me/kryuchoktv/27006  Бухарева рассказала, что созданием игрушек Тедди она занимается почти 5 лет.
 
«В мир Тедди я попала случайно. Спустя время мне стало интересно, чтобы кто-то увидел мои работы. Так я узнала о мировом конкурсе «Golden George», решила в нем поучаствовать и прошла в финал конкурса в прошлом году. Однако его отменили на финальной стадии из-за войны. Конкурс делится на девять разных категорий. В нем участвуют мастера со всего мира. Есть очень много разных правил создания мишек Тедди. Этот конкурс считается сродни «Оскару» в киноискусстве», – сообщает Бухарева.
 
По словам Бухаревой, ее работа заняла первое место в категории «Диорама». 
 
«Суть категории – создать сюжет из игрушек. В этом году темой был карнавал. В нашей категории было три страны - Бельгия, Нидерланды и Украина. Я получила первое место, моя работа называлась «Our first Halloween party»: в ней два больших медведя и маленький», – говорит Бухарева.
 
Кроме того, еще одна работа Бухаревой заняла второе место, но в другой категории — «Классический интернациональный медведь». 
 
«К классическому медведю есть определенные требования. Но в случае классического интернационального можно немного отступать от требований. В этой категории моими соперниками были три мастера из Японии», — объясняет Бухарева. 
 
В этом году в конкурсе участвовали 53 художника из 15 стран мира. Всего было представлено 75 работ.
 
По словам Бахаревой, главным призом конкурса считается статуэтка.
 
«Денежного вознаграждения нет. Победа в конкурсе — это больше про престиж. Далее мишек Тедди можно оставить себе на память или продать коллекционерам. Свои работы я решила оставить на память», - говорит Бухарева.
 
Также, как сообщает Бухарева, цена на коллекционные работы может стартовать от 100 евро за маленького Тедди.
 
«Совсем большие медведи могут стоить и 1000 евро. Это зависит от материала, насколько известный мастер», — рассказывает Бухарева.
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