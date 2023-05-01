ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Днепропетровской области: есть пострадавшие в Павлоградском районе

2023-05-01 11:33

Враг атаковал ракетами Днепропетровскую область, есть попадания в Павлоградском районе. Об этом 1 мая сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Трагические ночь и утро для Днепропетровщины. Враг атаковал ракетами. Семь из них военные воздушного командования Восток сбили. Но есть и попадание. Досталось Павлоградскому району. Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое - дети", - уточнил он.

В Павлограде повреждено промышленное предприятие - там произошел пожар. Кроме того, повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов.

Зафиксированы разрушения и в общинах: в Вербковской повреждено почти 40 жилых домов, в Юрьевской - два, в Межирицкой - повреждена школа.

"На местах прилетов работают все службы. Информация уточняется", - подчеркнул глава ОВА.