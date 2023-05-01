ВОЙНА В Украине Оккупанты за ночь выпустили по Украине 18 крылатых ракет, 15 из которых уничтожили силы ПВО

2023-05-01 12:28

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 ракет рф, выпущенных ночью 1 мая по Украине. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отмечается, что оккупанты около 02:30 ночи атаковали Украину из самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из Оленегорского района (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что для 100% результата уничтожения вражеских ракет Украине нужно больше современных систем ПВО.