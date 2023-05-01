ВОЙНА В Украине рф хочет взять Бахмут до 9 мая: путину нужна "победа" для "окончания войны" - СМИ

2023-05-01 16:05

Российский диктатор таким образом попытается закрепиться на уже оккупированных территориях Украины.

В Кремле хотят захватить Бахмут, за который уже не первый месяц ведутся жестокие бои, до 9 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин якобы намерен после этой "победы" объявить об окончании войны.

Издание РБК-Украина пишет, что после захвата украинского города-крепости армия РФ может потерять способность продолжать наступление. Еще летом 2022 года продвижение оккупантов забуксовало после боев за северодонецкую агломерацию.

Предполагается, что оккупанты начнут терять уже захваченные территории Украины после контрнаступления ВСУ. Таким образом, объявление об "окончании войны" будет лишь попыткой закрепиться на временно оккупированных территориях Украины.

В случае, если Москва пойдет по этому сценарию до контрнаступления ВСУ, то есть риск, что мировые политики начнут давить на Киев для начала переговоров вместо боевых действий. Такая ситуация может увеличить число стран-"миротворцев", что будет иметь негативные последствия для Украины. В связи с этим задача Киева - удерживать Бахмут и не дать Москве получить хоть какую-то "победу" до начала контрнаступления украинской армии.

Бои за Бахмут - последние новости

30 апреля главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники за 100 метров продвижения потери 94 человек из-за дефицита снарядов. По его словам, такой "успех" не стоит этих потерь.

Позже в ВСУ сообщили, что выбили россиян из важной позиции "Бассейн" под Бахмутом. Враг на этом участке фронта стоял "костью в горле" украинским защитникам.