ВОЙНА В Украине роССия столкнулась с проблемами перед контрнаступлением ВСУ, показательны два момента – CNN

2023-05-01 16:48

Страна-агрессор Россия на фоне неизбежности контрнаступления Украины, столкнулась с проблемами в ведении своей войны. Кремль продолжает "чистки" в командовании, перебрасывая одних и тех же генералов на разные должности, в то же время российские наемники грозятся оставить позиции, поскольку несут потери, а им не дают боеприпасов.

На показательные моменты в этом указали аналитики CNN. По их словам, долгожданные атаки ВСУ кажутся неизбежными, и то, как каждая сторона себя ведет в их преддверии, красноречиво говорит о готовности сил.

"Киевская линия фронта гудит от движения техники и артиллерийских обстрелов, регулярные взрывы поражают жизненно важные российские объекты на оккупированных территориях. Министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка "подходит к концу", а президент Владимир Зеленский заверил, что контрнаступление "произойдет", но возразил против какой-либо точной даты начала", – говорится в материале.

Аналитики предположили, что контрнаступление украинских Сил обороны могло уже и начаться, или же оно стартует через несколько недель. Однако они подчеркнули, что этот факт неизвестности является убедительным показателем успеха Украины.

Москву же в публикации сравнили с компанией "в стадии драки в баре" перед закрытием ее войны. Эксперты отметили, что после "потери" Харькова и Херсона у российских войск было как минимум семь месяцев, чтобы "подготовить следующую вероятную цель украинской атаки – Запорожье".

Оккупанты действительно нарыли на временно захваченных территориях региона обширные сети траншейной обороны, которые можно увидеть из космоса. Но признание масштабов этих окопов не является комплиментом армии РФ в 2023 году.

"Да, они большие, но каждый может просмотреть их в Google. Это не очень хорошо в эпоху точных ракет и стремительного развития бронетехники. Но именно последние 72 часа, возможно, больше всего выдали недостаточную готовность России", – подчеркнули аналитики.

Они указали на очевидное увольнение замминистра обороны РФ по тылу Михаила Мизинцева в последние дни апреля. Этот "мариупольский мясник" безусловно имел достаточно недостатков в губительной для России войне, чтобы заслужить отставку, но вопрос состоит в том, почему она произошла именно сейчас. Эксперты предполагают, что, увольняя ключевых военачальников за несколько мгновений до того, как ее армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва посылает сигнал о своем смятении.

На этом фоне новый виток критики военной стратегии Кремля поступил от главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он дал очередное длинное интервью, обнажив масштабы проблем, с которыми сталкиваются на украинском фронте его наемники.

По словам "повара Путина", у "вагнеровцев" так мало боеприпасов, что им, возможно, придется уйти из Бахмута – стратегически неважного города, в попытке захватить который они потратили тысячи жизней.

"Пригожин – не самый надежный источник, и он предоставляет мало доказательств того, что говорит. Но Москва не стала бы поощрять такого рода публичные ссоры в этот деликатный момент", – подметили аналитики.

Они добавили, что об истощении запасов боеприпасов в армии РФ было известно давно, но предполагать неизбежный провал непосредственно перед контрнаступлением – это попытка оккупантов переложить вину.

"Количество часов до того, как Силы обороны Украины переместятся на фронте, сокращается. То, что мы знаем об их (оккупантов. – Ред.) эмоциональном состоянии или цели, почти равно нулю. А масштабы внутренней нерешительности, соперничества и разобщенности Москвы только возрастают", – подытожили эксперты.