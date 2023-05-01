ВОЙНА В Украине ВСУ успешно контратаковали врага на отдельных участках Бахмута, - Сырский

2023-05-01 18:26

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил о том, что на отдельных участках Бахмута Вооруженные Силы Украины успешно атаковали позиции российских войск.

Об этом сообщает Military Media Center.

"На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы. Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат. На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу", - отметил Сырский.

Командующий Восточной группировкой войск отметил, что враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается.

"Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", - подчеркнул Сырский.