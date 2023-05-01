ВОЙНА В Украине Регулярные смены путина в военном командовании подорвали способность армии рф - ISW

2023-05-01 21:38

Регулярные смены российского диктатора владимира путина в командовании в армии рф привели к тому, что российские вооруженные силы стали более раздробленными, а командные структуры стали дезорганизованными. На это указали аналитики Института изучения войны (ISW).

Детали

«Решение президента россии владимира путина вторгнуться в Украину без четкой и доктринальной командной структуры и его нежелание назначать командующего театром военных действий оказали долгосрочное влияние на структуру российского командования в Украине. Регулярные командные изменения путина привели к тому, что российские вооруженные силы стали более раздробленными, а командные структуры стали дезорганизованными, что подрывает способность российских вооруженных сил вести сплоченную кампанию в Украине», - говорится в сообщении.

Сообщается, что министерство обороны россии и кремль намеренно не раскрывают большую часть этих изменений в командовании.

Эксперты нашли общее в поведении путина и сталина

"путин, возможно, не хотел назначать командующего для этого вторжения, чтобы избежать приписывания военному командиру военной победы в Украине — динамика, аналогичная той, что была между советским лидером Иосифом Сталиным и маршалом Советского Союза Георгием Жуковым во время Второй мировой войны", - сообщили в ISW.

Кроме того, проанализировав перестановки в армии россии в течение полномасштабной войны, в ISW отметили, что кремль и минобороны россии пытались использовать командные изменения для получения желаемого информационного эффекта, чтобы компенсировать меньшие результаты.

«путин и минобороны либо скрывали, либо осторожно объявляли о смене командования на протяжении всей войны в Украине, чтобы оградить себя от критики, найти козла отпущения за военные неудачи, успокоить определенные голоса в российском информационном пространстве… Склонность путина к ротации личного состава, а не к прямому увольнению командиров, символизирует его стиль внутреннего правления, стиль руководства, который не совсем подходит для руководства армией, участвующей в дорогостоящей войне», - говорится в сообщении.