ВОЙНА В Украине В Белом доме отказались озвучивать оценки по потерям Украины

2023-05-02 21:37

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отказался предоставить информацию о потерях Украины в войне, развязанной Россией, пишет CNN.

Чиновник Белого дома подчеркнул, что США никогда не предоставляли такой информации и не собираются.

"Украинцы здесь жертвы, Россия – агрессор, и я просто не собираюсь выкладывать в открытый доступ информацию, которая опять же усложнит жизнь украинцам. Мне не нужно придерживаться того же чувства вежливости по отношению к россиянам — я этого не делал и не собираюсь сейчас начинать", – добавил он.

Чиновник подчеркнул, что впоследствии Украина должна будет принять решение окончательно рассекретить информацию и обнародовать данные о своих потерях.

В то же время чиновник отметил, что, по оценке США, которая базируется на данных разведки, потери РФ за зиму достигли 100 тысяч военных, из которых 20 тысяч быть убиты. Половина этих потерь, как известил Кирби, – наемники ЧВК "Вагнера".

Потери Украины в войне - что известно

Украинское военно-политическое руководство объявляло, что точное количество потерь Украины в войне, развязанной Россией, будет озвучено только после прекращения боевых действий.

Но время от времени появляются обобщенные данные об украинских потерях. В частности, в декабре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина потеряла убитыми около 13 тысяч солдат (по состоянию на конец ноября).

В недавней утечке данных из Пентагона сообщалось,что американская разведка оценивает безвозвратные потери ВСУ в 16-17,5 тысяч человек.

Министр обороны Украины Алексей Резников в апреле заявил, что украинские потери в войне меньше, чем количество жертв февральского землетрясения в Турции, которое унесло более 50 тысяч жизней.