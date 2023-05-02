ВОЙНА В Украине Сырский принял "необходимые решения" по Бахмуту

2023-05-02 16:48

Принят "ряд необходимых решений", направленных на "обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прибыл с проверкой на позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Сырского, вместе с командирами они приняли "ряд необходимых решений", направленных на "обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику".

"В центре внимания постоянно должны быть люди от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", - заявил Сырский.