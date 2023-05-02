ВОЙНА В Украине Украина не имеет права обстреливать рф из немецкого оружия - Шольц

2023-05-02 18:26

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не имеет права использовать оружие, которое получила от ФРГ, для нанесения ударов по территории РФ, пишет Die Zeit.

Аналогичные правила также определены другими западными поставщиками оружия, сказал Шольц на публичном мероприятии в Бендорфе.

Канцлер также отметил, что помощь является необходимой, но также нужно сделать все, чтобы не допустить войны между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО).

Удары Украины по России - что надо знать

Западные партнеры Украины, оказывающие военную помощь для противодействия российской агрессии, регулярно подчеркивали, что не поддерживают удары по территории России, в частности, с применением их оружия. В частности, США подчеркивали, что уважают решение Украины на поле боя, но не одобряют удары по российской территории.

В то же время на территории РФ регулярно происходят взрывы, за которые Украина чаще всего не брала ответственность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у Украины есть свое оружие для поражение целей на территории России. А в ГУР МО заявляли, что московский Кремль находится в зоне поражения средств ВСУ.