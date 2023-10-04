ВОЙНА В Украине Силы обороны Украины имеют успех в районе Работино, Клещиевки и Андреевки — Генштаб

2023-10-04 16:05

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в среду, 4 октября, сообщил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Работино Запорожской области, а также Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook: