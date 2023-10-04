Силы обороны Украины имеют успех в районе Работино, Клещиевки и Андреевки — Генштаб
2023-10-04 16:05
Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в среду, 4 октября, сообщил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Работино Запорожской области, а также Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook:
- Вооруженные силы Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
- За сутки произошло 43 боевых столкновения.
- Оккупанты нанесли пять ракетных и 108 авиационных ударов, совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
- Страна-агрессор Россия нанесла очередной удар по Украине, применив крылатую ракету Искандер-К и 31 ударный БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО было уничтожено крылатую ракету и 29 вражеских шахедов. Есть погибшие и раненые мирные жители.
- На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления.
- На Купянском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.
- На Лиманском направлении ВСУ отбили более десяти атак оккупантов в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.
- На Бахмутском направлении враг безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
- Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
- На Авдеевском направлении украинские военные отбили все атаки противника в районе Первомайского Донецкой области. Враг совершил более десяти тщетных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
- На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На Херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам врага.
- За сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть по зенитно-ракетным комплексам россиян.
- Ракетными войсками поражено три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству противника.