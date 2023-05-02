ВОЙНА В Украине роССию нужно отрезать от оккупированного Крыма и принудить к "жесту доброй воли", - ГУР МО

2023-05-02 19:15

 

Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

"Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины", - заявил ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес.

Представитель ГУР согласился с оценками Годжеса, отметив его значительную поддержку Украины.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, в конце концов, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", - пояснил Черняк.

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова:

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию - это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть", - подытожил представитель ГУР.

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