ВОЙНА В Украине Белгородскую и Брянскую области накрыл "дождь" БПЛА: атакован аэродром рф

2023-05-03 16:05



Неизвестные беспилотники с 2 на 3 мая 2023 года атаковали ряд военных и энергообъектов россиян в Брянской и Белгородской области. Есть попадания.

Как сообщает Telegram Baza, два БПЛА, в частности, взорвались на территории военного аэродрома в Брянской области. В результате атаки, как утверждают русские, небольшие повреждения получил не эксплуатируемый Ан-124. Пострадавших нет.

Сообщается, что всего в ночной атаке на Брянскую область участвовали якобы 5 неизвестных беспилотников, два якобы удалось уничтожить ПВО русских, два прорвались, а один БПЛА куда-то исчез.

СМИ напоминают также о нескольких атаках неизвестными дронами Белгородской области. Так, утром 2 мая БПЛА ВОГ-17 якобы пытался скинуть взрывчатку на электроподстанцию села Репяховка, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, обломки упали возле электроподстанции.

Спустя час, недалеко от села Прилесье, неустановленный БПЛА якобы скинул взрывное устройство на мужчину, "строящего защитные сооружения". 46-летний мужчина (вероятно, российский военный) получил контузию.

Уже вечером сразу три беспилотника сбросили взрывные устройства недалеко от села Середа. В результате взрывов никто не пострадал.

Взрывы в Белгородской и Брянской областях - последние новости

1 мая в Брянской области неизвестные подорвали железную дорогу, в результате этого поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами сошел с рельсов. Позже российские Telegram-каналы уточнили, что с рельсов сошли двухсекционный тепловоз (сгорел), пять вагонов с щебнем и пиломатериалами. Вытекло 12 тонн дизельного топлива.

Уже на следующий день, 2 мая, стало известно о повтором подрыве ж/д полотна, в этот раз с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава и локомотив.

По словам военного эксперта Романа Свитана, взрывы в России - это стандартный набор действий диверсионно-разведывательных групп или партизанских отрядов, которые активизировали свою деятельностью перед грядущим "наступлением" ВСУ и выполняют определенные задачи.