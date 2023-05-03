ВОЙНА В Украине Новый пакет помощи от США на 300 млн дол. будет включать ракеты Hydra-70, – Politico

2023-05-03 19:15

 

По данным издания Politico, Белый дом намерен завтра объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $300 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Журналистка Лара Селигман, освещающая в Politico деятельность Пентагона, сообщила со ссылкой на официальные источники, что администрация президента Байдена намерена завтра объявить о пакете военной помощи для Украины на сумму $300 млн. В пакет войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, техника, запасные части и ракеты Hydra-70

Hydra-70 – неуправляемые ракеты малой дальности (4-5 км), разработанные для вооружения вертолетов, однако затем получили и наземные платформы запуска. ВСУ используют APKWS – высокоточную версию этой ракеты с лазерной наводкой – для поражения наземных и воздушных целей российских окупантов.

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