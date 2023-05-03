ВОЙНА В Украине Данилов о 30 тыс. для военных: Дополнительные выплаты должны быть справедливыми

2023-05-03 20:04

Люди, не находящиеся на фронте, не должны получать дополнительные выплаты.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я поддерживаю позицию, когда люди, которые не находятся на фронте, которые находятся на сегодняшний день в совсем других условиях, должны получать дополнительное обеспечение. Если люди на передовой, на фронте, они получают 100 тысяч плюс. Если они на сегодняшний день являются курсантами, находятся в Мукачево, условно говоря, или других городах, справедливо ли, что они должны получать доплату как военнослужащие за выполнение военных вещей? Я считаю, что это несправедливо", - добавил он.

Данилов обратил внимание, что с 1 февраля всем военнослужащим повысили зарплату.

"Нужно быть честными перед собой. Те люди, которые действительно воюют, они заслуживают больше, чем сегодня может позволить себе государство. Но те люди, которые находятся, условно, в глубоком тылу, дополнительно добавлять им еще 30 тысяч? Давайте будем честными , депутаты должны понимать, что надо считать наши общие деньги. У нас не хватает ресурсов, партнеры нам помогают. Так что дискуссия должна быть искренняя и правдивая, и главное - справедливая", - подытожил секретарь СНБО.

Ранее ВР получила от силового блока письмо с их видением по оплате труда личного состава.