ВОЙНА В Украине Стало известно, когда школьники Киева и Киевской области уйдут на летние каникулы

2023-05-03 22:26

 

Из-за продолжающейся полномасштабной войны в Украине учебный процесс в школах во многих регионах проходит онлайн, а даты окончания учебного года не везде одинаковые.

Как сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, дата завершения учебного года в столичном регионе определена с учетом дней, когда дети из-за вражеских ракетных обстрелов или отсутствия электроэнергии не могли нормально учиться.

"1 июня начнутся каникулы в 359 школах. Продолжительность учебного года, дата его начала и окончания во время военного положения определяются законодательством", – сказал он.

Кравченко отметил, что каждое образовательное учреждение, учитывая безопасность или эпидемиологическую ситуацию, может самостоятельно решать, когда отправлять детей на каникулы или начинать учебный год.

В связи с тем, что часть школ Киевщины начали офлайн-обучение в разное время, имели разную продолжительность каникул в течение года, поэтому и год заканчивают по-разному – с 26 мая по 16 июня:

  • 359 школ области завершают образовательный процесс 31 мая;
  • 44 заведения – 26 мая;
  • 220 школ – в период со 2 по 9 июня;
  • 15 заведений – с 17 июня.

"В общей сложности в области 638 школ и каждая из них нуждается в индивидуальном подходе", – резюмировал Кравченко.

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