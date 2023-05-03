Стало известно, когда школьники Киева и Киевской области уйдут на летние каникулы

Из-за продолжающейся полномасштабной войны в Украине учебный процесс в школах во многих регионах проходит онлайн, а даты окончания учебного года не везде одинаковые.
Как сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, дата завершения учебного года в столичном регионе определена с учетом дней, когда дети из-за вражеских ракетных обстрелов или отсутствия электроэнергии не могли нормально учиться.
"1 июня начнутся каникулы в 359 школах. Продолжительность учебного года, дата его начала и окончания во время военного положения определяются законодательством", – сказал он.
Кравченко отметил, что каждое образовательное учреждение, учитывая безопасность или эпидемиологическую ситуацию, может самостоятельно решать, когда отправлять детей на каникулы или начинать учебный год.
В связи с тем, что часть школ Киевщины начали офлайн-обучение в разное время, имели разную продолжительность каникул в течение года, поэтому и год заканчивают по-разному – с 26 мая по 16 июня:
"В общей сложности в области 638 школ и каждая из них нуждается в индивидуальном подходе", – резюмировал Кравченко.