ВОЙНА В Украине Оккупанты за ночь выпустили по Украине 26 иранских дронов-камикадзе, 21 из них был сбит

2023-05-03 12:28

Ночью 3 мая оккупанты выпустили по Украине 26 иранских дронов Shahed-136/131, украинские защитники уничтожили 21 из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал дронами-камикадзе иранского производства с северного направления (Брянская область) и с юга (восточное побережье Азовского моря).

"Всего оккупанты применили до 26 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БПЛА", - подчеркнуло командование.

Для борьбы с БПЛА были применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований Центр, Восток и Юг.