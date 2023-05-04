ВОЙНА В Украине роССияне разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС - Госатомрегулирование

2023-05-04 16:05

Российские оккупационные войска разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) военную технику и взрывчатку.

Как сообщает Государственная инспекция по ядерному регулированию, об этих фактах заявили представители МАГАТЭ во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования относительно деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС. Оно состоялось во вторник, 2 мая 2023 года.

Отмечается, что в конце июля 2022 года в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС разместили тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку. В августе появилась информация о размещении военной техники в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС. Кроме того, по неофицальным каналам Госатомрегулирование получило информацию о хранении российскими захватчиками техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ОП "Запорожская АЭС", в частности в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

"Новые преступные действия российских оккупантов – очередной шаг, который наносит значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, имеющихся на промышленной площадке Запорожской АЭС. Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов. В очередной раз подчеркиваем, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия почувствует не только Украина – они будут иметь трансграничный характер. Ядерный терроризм, к которому прибегает Российская Федерация, является недопустимым явлением в цивилизованном мире", – говорится в сообщении.

Оккупация ЗАЭС: что происходит на станции

Запорожская атомная станция находится под оккупацией российскими войсками с начала марта 2022 года, когда враг захватил площадку станции. Россияне также захватили город-спутник ЗАЭС – Энергодар.

По данным британской разведки, оккупанты готовы вести бои на станции в случае контрнаступления ВСУ на том направлении. Отмечается, что враг оборудовал огневые позиции на крышах реакторных сооружений ЗАЭС.

Оккупанты уже чувствуют, что украинские военные близко. Из-за этого "руководители" захваченеой ЗАЭС массово просятся в отпуска. Из-за нехватки персонала "руководителям" среднего звена отпусков не дают.