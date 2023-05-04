ВОЙНА В Украине Украинская армия сильнее, чем это описано в "слитых" документах Пентагона, - Блинкен

2023-05-04 17:37

 

"Слитые" документы Пентагона не описывают реальное состояние украинской армии. Документы "отображают определенную точку времени и не являются статистическими".

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на мероприятии по случаю Всемирного дня свободы печати третьего мая, организованном Washington Post Live, передает Цензор.НЕТ.

Блинкен отказался комментировать конкретные документы, однако отметил, что они "отражают определенную точку времени и не являются статистическими". Издание добавляет, что большинство документов датировано мартом, февралем и январем.

"То, что у Украины было месяц назад, два или три, - это не то же, что у нее сейчас", - подчеркнул Блинкен.

Блинкен отметил, что западные страны предоставили Украине огромное количество оружия и обучилши много украинских военных, поэтому он "уверен, что они добьются успеха в возвращении большей части своей территории".

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграме и твиттере в начале апреля.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия выиграет больше всех от недавней утечки секретных данных США.

Как сообщают американские СМИ, за утечкой данных стоял 21-летний Джек Тейшейра, являвшийся членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.

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Украинская армия сильнее, чем это описано в "слитых" документах Пентагона, - Блинкен 2023-05-04 17:37