ВОЙНА В Украине Украинцам установили тариф на газ на год: сколько придется платить за кубометр

2023-05-04 18:26

 

В Украине "Нафтогаз" установил тариф на газ с 1 мая 2023-го по 1 мая 2024-го. Каждый кубометр будут продавать за 7,96 грн (цена не изменилась).

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте поставщика. Речь идет о тарифном плане "фиксированный". Отметим, с прошлого года абсолютное большинство украинских семей стали потребителями "Нафтогаза". На время военного положения действует мораторий на пересмотр тарифа. Несмотря на это, некоторые цены на коммуналку все-таки повышают. Так, уже подорожала вода, а в ближайшее время могут изменить стоимость электроэнергии.

В то же время стоимость газа не будет меняться как минимум до мая следующего года. Также стоит отметить, что "Нафтогаз" имеет возможность продавать украинцам газ украинской добычи. "Нафтогазу" принадлежит "Укргаздобыча" – крупнейшая газодобывающая компания в стране.

К слову, из-за полномасштабной войны, разрушения промышленных предприятий в Донецкой и Луганской областей, в Украине значительно сократилось потребление газа. В результате уже в ближайшее время при увеличении собственной добычи Украина может достичь энергетической независимости. То есть полностью компенсировать потребление газа собственной добычей.

Небольшая часть украинцев использует газ частных поставщиков. При этом цены у них отличаются: они могут быть как выше, так и ниже цены "Нафтогаза".

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