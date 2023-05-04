ВОЙНА В Украине США объявили о новом пакете помощи для ВСУ

2023-05-04 19:15

 

Соединенные Штаты выделят пакет военной помощи Украине на 300 млн. долларов с боеприпасами для HIMARS и артиллерии.

США в рамках очередного пакета военной помощи направят Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое вооружение. Об этом заявила в среду, 3 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы объявим о новом транше помощи Украине в сфере безопасности. Пакет помощи будет содержать больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS, а также больше снарядов для гаубиц, артиллерии, минометов, противотанковые вооружения", - сказала она.

Пентагон обнародовал пресс-релиз, согласно которому Украине выделяют вооружение и оборудование на 300 млн долларов.

В новый пакет военной помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые ракетные комплексы AT-4 и Carl Gustaf;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
  • боеприпасы для подрыва ограждений;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержания технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запасные части и другое полевое оборудование.
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