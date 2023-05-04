ВОЙНА В Украине США объявили о новом пакете помощи для ВСУ

2023-05-04 19:15

Соединенные Штаты выделят пакет военной помощи Украине на 300 млн. долларов с боеприпасами для HIMARS и артиллерии.

США в рамках очередного пакета военной помощи направят Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое вооружение. Об этом заявила в среду, 3 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



"Мы объявим о новом транше помощи Украине в сфере безопасности. Пакет помощи будет содержать больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS, а также больше снарядов для гаубиц, артиллерии, минометов, противотанковые вооружения", - сказала она.



Пентагон обнародовал пресс-релиз, согласно которому Украине выделяют вооружение и оборудование на 300 млн долларов.

В новый пакет военной помощи вошли: