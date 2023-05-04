ВОЙНА В Украине Войска рф готовятся к круговой обороне Мариуполя в предвкушении контрнаступления ВСУ – ГУР

2023-05-04 20:04

 

Оккупационные войска РФ в предвкушении контрнаступления Вооруженных сил Украины готовятся к круговой обороне временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Они пытаются восстановить инфраструктуру портов для доставки военных грузов и стягивают в захваченные города войска.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий. Он также уточнил, что это происходит не только в Мариуполе, но и в других оккупированных городах.

Напомним, жители Мариуполя практически каждый день видят перемещение танков и другой военной техники россиян. В частности, там были замечены последние модификации Т-90. Техника движется преимущественно в направлении Мангуша-Бердянска, там продолжаются интенсивные бои с Силами обороны.

Кроме того, в ожидании контрнаступления оккупанты в Мариуполе начали рыть окопы и устанавливать огневые точки посреди свалки.

"Эшелонированная оборона посреди города. "Паники нет" (с)", – сиронизировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Тем временем основатель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские защитники уже пошли в наступление. По его убеждению, в ближайшие дни начнется активная фаза контрнаступления ВСУ. Пригожин еще раз заявил о неприкрытых флангах российской армии.

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Войска рф готовятся к круговой обороне Мариуполя в предвкушении контрнаступления ВСУ – ГУР 2023-05-04 20:04