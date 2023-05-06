ВОЙНА В Украине Совет ЕС утвердил 1 млрд евро на снаряды Украине

2023-05-06 16:03

Совет ЕС одобрил выделение миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет для Украины.

"Сегодня Совет ЕС утвердил помощь на сумму 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), что будет способствовать дальнейшему укреплению могущества и устойчивости Украины для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для защиты гражданского населения от российской военной агрессии", – говорится в пресс-релизе.



Из этих средств будет профинансировано "предоставление Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, если потребуется, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС в европейской оборонной промышленности".

"Сегодняшнее решение является еще одним важным шагом для поставок большего количества боеприпасов в Украину. Вооруженные силы Украины нуждаются во внушительном количестве боеприпасов для защиты украинского народа и украинской территории. Они нуждаются в них безотлагательно", – сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



По его словам, одновременно с предыдущим решением по быстрой поставке боеприпасов из имеющихся запасов Совет ЕС выделяет на эти цели 2 млрд евро, доведя общую сумму военной поддержки ЕС Украине до 5,6 млрд евро.



Напомним, ранее послы стран-членов Евросоюза согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины. Еврокомиссия выделила 500 млн евро в поддержку производства боеприпасов и помощи государствам-членам ЕС пополнить свои запасы.