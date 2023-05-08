ВОЙНА В Украине Украинская разведка раскрыла детали возможных провокаций врага на 9 мая

2023-05-08 13:32

ГУР попередило про ймовірність російських провокацій на 9 травня.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось.

У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, ворог може спрямувати провокації й проти білорусі. Наприклад, здійснити операцію під фальшивим прапором з метою втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни.