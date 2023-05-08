ВОЙНА В Украине Офіційних підстав для звільнення з військової служби стало більше - є рішення Верховної Ради

2023-05-08 08:26

Верховна Рада додала додаткові підстави для звільнення з військової служби. Про це повідомив народний депутат Гончаренко.

Тепер військовослужбовець може демобілізуватися за сімейними обставинами – якщо в нього загинули або зникли безвісти близькі родичі.

Мова йде про тих, у кого близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.