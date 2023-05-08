ВОЙНА В Украине В США отреагировали на сбитие гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Украиной - CNN

2023-05-08 16:05

Этот факт обрадовал Пентагон, поскольку ранее возможность сбития подобных ракет комплексами Patriot не подтверждалась на практике.

В Соединенных Штатах Америки не сомневаются в достоверности заявления Украины о сбитии российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с использованием американского комплекса противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, однако ее способность сбивать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до этого события имела чисто теоретическую основу. Тот факт, что ракету смогли перехватить в Украине, продемонстрировал, что комплекс действительно на это способен. Отмечается, что в Пентагоне считают это важным событием.

Ранее Россия была убеждена, что в случае применения гиперзвуковой баллистической ракеты, она обязательно попадет. Однако сбитие ракеты "Кинжал" украинскими воинами поставило этот расчет под сомнение.

"Тот факт, что перехват осуществил украинский экипаж, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, еще больше порадовал Пентагон, добавил источник, назвав это значительным возвратом инвестиций. Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, добавил источник", – говорится в материале CNN.

Сбитие ракеты "Кинжал" в Украине

Российскую ракету "Кинжал" удалось уничтожить во время атаки в ночь на 4 мая. Раньше эти ракеты было почти невозможно вовремя вывявить и сбить, поэтому этот факт изрядно порадовал украинцев.

Кроме того, представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ВСУ стали первыми в мире, кто уничтожил баллистическую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot. Более года ракета "Кинжал" считалась "неуловимой" для наших сил ПВО.