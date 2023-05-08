ВОЙНА В Украине Могут ли депортировать уклонистов от мобилизации из-за границы и какое наказание грозит за игнорирование учета: разъяснение

2023-05-08 20:44

Военнообязанные граждане Украины, выехавшие за границу более чем на три месяца, должны стать на военный учет в зарубежных дипучреждениях Украины. Но это не значит, что они могут быть депортированы из-за границы.

Об этом в комментарии общественному рассказал военный адвокат, сокоординатор Офиса поддержки семей военнослужащих Ярослав Жукровский. По его словам, положение о военном учете за границей не ново, поскольку это нужно было делать и раньше вместе с временным консульским учетом.

Зарубежные дипломатические учреждения в контексте военного учета имеют следующие полномочия:

- информирование граждан, вставших на консульский учет и достигших призывного возраста, о начале очередного призыва.

содействие возвращению военнообязанных на родину. Что именно означает "содействие возврату" – украинское законодательство не объясняет, однако паковать в автобус и принудительно везти в Украину никто не будет.

военный учет в дипучреждениях. Речь идет о фиксации гражданина в военно-учетных документах консульств.

уведомление территориальных центров комплектования об учете военнообязанного.

Стать на военный учет в стране пребывания обязаны все военнообязанные украинцы. Это касается и женщин, военнообязанных.

Подчеркивается, что зарубежные представительства не могут вручать повестки по украинскому законодательству. Поскольку повестка – это документ, которым человека приглашают в территориальный центр комплектования для уточнения военных учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

При этом все граждане, становящиеся на временный консульский учет, должны становиться и на военный. Если этого не сделать, это можно считать уклонением от воинского долга.

Можно ли украинца в другом государстве наказать за это – неизвестно. Чтобы привлечь к административной или уголовной ответственности, должны быть факты, что человек умышленно нарушает правила военного учета, но это сложно доказать.

"Военный учет в зарубежных дипломатических учреждениях – это, скорее, декларативный механизм выяснения данных граждан Украины. Игнорирование этой нормы не является основанием для депортации. Правовых оснований у дипломатических учреждений на это нет", – отметил Жукровский.

Напомним, в Украине введена общая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной войны с Россией. По этой причине военнообязанным мужчинам запрещается покидать территорию Украины, а учитывая постановление Кабмина №1487, успевшим выехать до 24 февраля 2022 года нужно вернуться назад.