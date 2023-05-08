ВОЙНА В Украине Турция отвергла предложение США отправить роССийские системы С-400 в Украину

2023-05-08 22:42

Вашингтон как-то предложил Турции отправить в Украину купленные у россии системы противоракетной обороны С-400, но Анкара отказалась от этого предложения, заявил министр иностранных дел Турции. Об этом пишет Anadolu.

Детали

Поскольку покупка системы С-400 у рф исключила Турцию из программы истребителей F-35, США предложили Анкаре передать контроль над системой другой стране, включая Украину, сказал Мевлют Чавушоглу.

"США попросили нас отправить С-400 в Украину, и мы отказались", - указал он, пояснив, что эти предложения неприемлемы, поскольку они направлены на нарушение суверенитета Турции.

Отвечая на вопрос о возвращении к программе F-35, Чавушоглу сказал, что Анкара не хочет возвращаться к программе, а скорее хочет вернуть из Вашингтона деньги, которые она заплатила за истребители до того, как ее исключили из программы, так как самолеты, так и не были поставлены.

Анкара сейчас "производит наши собственные национальные боевые самолеты", пояснил он, добавив, что Турция также хочет улучшить отношения с США и что для этого созданы необходимые механизмы. Турция также хочет купить у США самолеты F-16 и комплекты для модернизации, добавил он, отметив, что этот запрос проходит через Вашингтон не так быстро, как следует.

Что предшествовало

Турецкие официальные лица неоднократно заявляли, что страна купила С-400 в целях национальной безопасности, и никакая другая страна не имеет права вмешиваться в это.

В 2017 году, когда длительные попытки купить систему ПВО у США оказались тщетными, Турция подписала контракт с россией на приобретение современной системы С-400.

Официальные лица США выразили несогласие с развертыванием, заявив, что С-400 будут несовместимы с системами НАТО.

Однако Турция подчеркнула, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не будут угрожать альянсу или его вооружениям.

Анкара запросила у США F-16 и комплекты для модернизации в октябре 2021 года. Соглашение на 6 миллиардов долларов включало 40 самолетов и комплекты для модернизации для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении ВВС Турции.