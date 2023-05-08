ВОЙНА В Украине документ Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2023-05-08 14:31

С 24 февраля 2022 по 8 мая 2023 года общие боевые потери личного состава войск рашистов на территории Украины ориентировочно составили 194 970 человек (+540 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено: