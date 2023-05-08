ВОЙНА В Украине документ Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2023-05-08 14:31

С 24 февраля 2022 по 8 мая 2023 года общие боевые потери личного состава войск рашистов на территории Украины ориентировочно составили 194 970 человек (+540 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

  • 3730 (+7) танков
  • 7253 (+5) бронемашины
  • 3018 (+8) артиллерийских систем
  • 554 (реактивные системы залпового огня
  • 306 средств ПВО
  • 308  самолетов
  • 294  вертолета
  • 2614 (+42) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 947  крылатых ракет
  • 18  кораблей/катеров
  • 5958 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 384 (+4) единицы специальной техники

 

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документ Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные 2023-05-08 14:31