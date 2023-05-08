документ Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные
2023-05-08 14:31
С 24 февраля 2022 по 8 мая 2023 года общие боевые потери личного состава войск рашистов на территории Украины ориентировочно составили 194 970 человек (+540 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожено:
- 3730 (+7) танков
- 7253 (+5) бронемашины
- 3018 (+8) артиллерийских систем
- 554 (реактивные системы залпового огня
- 306 средств ПВО
- 308 самолетов
- 294 вертолета
- 2614 (+42) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 947 крылатых ракет
- 18 кораблей/катеров
- 5958 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 384 (+4) единицы специальной техники