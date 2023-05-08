ВОЙНА В Украине В Запорожской области оккупанты устроили эвакуацию из Токмака, Полог и Молочанска

2023-05-08 15:39

Как сообщают в чатах в Телеграм, срочная эвакуация проходит в Токмаке, Пологах и Молочанске.

По словам местных жителей, приехали эвакуационные автобусы, а в каждом районе ездит машина с рупором и объявляет, что до 15:00 все должны собрать вещи.

Предварительно, насильно людей не забирают и пока по домам не лазят. Воспитатели звонят родителям и просят срочно забрать детей из-за эвакуации.

Местные рассказывают, что военные начали срочно переодеваться в гражданскую одежду. Эвакуировать людей из прифронтовых пунктов оккупанты хотят в Бердянск и Мелитополь. 

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