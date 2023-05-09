ВОЙНА В Украине Олександр Сирський знову побував на сході й обговорив оборону Бахмута

2023-05-09 10:26

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський побував на сході й обговорив оборону Бахмута.

За його словами, рашисти останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", – каже командувач.

Але завдяки активним діям наших бійців противнику не вдається досягти намічених цілей.