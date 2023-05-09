ВОЙНА В Украине Нидерланды обсуждают с США, Британией и Данией передачу Украине F-16 - премьер

2023-05-09 19:35

Правительство Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16 и ведет переговоры со своими союзниками.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы интенсивно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими сторонами в Европе, а также с США вопрос о F-16", – сказал Рютте в первый день своего визита в Бразилию.

Но, по его словам, сначала необходимо достичь согласия между всеми партнерами, как это было в прошлом перед поставкой гаубиц и танков в Украину. "Дебаты продолжаются", – добавил Рютте.

Рютте сказал, что объяснит президенту Бразилии, почему вопрос поддержки Украины является "экзистенциальным" для Нидерландов, Европы и не только, поскольку российское вторжение поставило под угрозу западные ценности.

"Мы должны помочь Украине в этой борьбе. Если Путин преуспеет в Украине, а я не думаю, что это произойдет, он не остановится на этом. Люди волнуются за собственную безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и во всей Европе", – сказал он.

На прошлой неделе во время визита в Нидерланды президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает с международными партнерами для передачи Вооруженным силам истребителей F-16 и рассчитывает на положительный результат.

Ранее Зеленский заявлял, что западные союзники передадут украинским Вооруженным силам самолеты после успешных наступательных действий украинской армии.