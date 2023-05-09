ВОЙНА В Украине Шмыгаль сказал, почему контрнаступление никак не начинается

2023-05-09 17:37

Контрнаступление стартует уже скоро, но нужен правильный момент.

Украинские солдаты, которые сейчас проходят подготовку в странах Европы, уже не успеют принять участие в ожидаемом контрнаступлении ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью британскому Sky News.

Так, во время посещения британского военного полигона, где проходят обучение украинцы, журналисты поинтересовались у премьера, будут ли эти новобранцы участвовать в контрнаступлении, когда вернутся в Украину.

"На этой тренировочной базе находятся наши будущие солдаты — парни и девушки", – заявил Шмыгаль.

Комментируя причины столь длительной задержки с началом контрнаступления, глава правительства заявил о необходимости максимально тщательной подготовки к нему.

"Мы готовимся очень тщательно, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что мы должны продемонстрировать успех в этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру [и] нашему врагу. Мы начнем ... когда будет подходящее время, когда все будет полностью готово", – заявил он.

Украина готовит контрнаступление

Эксперты ISW полагают, что нарастающая фракционность в российской армии может стать серьезным препятствием для эффективного отражения украинского контрнаступления. Конфликт Пригожина с Минобороны РФ это ярко демонстрирует.

При этом на оккупированных территориях юга Украины среди коллаборантов царят панические настроения в ожидании наступления ВСУ. Часть предателей уже начала эвакуироваться в Крым и Россию, остающиеся – запугивают местное население.