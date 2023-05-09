ВОЙНА В Украине США готовят крупный пакет военной помощи для Украины: что войдет и когда объявят

2023-05-09 16:05

 

США сегодня, 9 мая, предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщает AP.

По данным источников, пакет включает беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK. По словам официальных лиц, в него также войдут ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей для различной техники.

По данным американских чиновников, учитывая этот пакет, с начала полномасштабного российского вторжения США уже предоставили Украине военную помощь почти на 37 млрд долларов.

Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает обеспечение потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что украинские союзники предоставят Украине мощные военные пакеты, необходимые для контрнаступления.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль скоординировал с министром обороны Британии Беном Уоллесом шаги, необходимые для украинского контрнаступления.

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