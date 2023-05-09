ВОЙНА В Украине Крым может лишиться автономии после деоккупации, - Подоляк

2023-05-09 20:34

 

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что после деоккупации Крыма у полуострова могут забрать статус автономии.

Об этом он сказал в комментарии для УНИАН.

Советник главы ОП отметил, что автономия внутри суверенного государства – это питательная среда для сепаратистских настроений.

"Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя лучше, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь конфликтности на региональном уровне", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что права этнических меньшинств в Украине должны быть соблюдены, а крымские татары "заслуживают симпатии" украинцев.

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