ВОЙНА В Украине В Харьковской области враг пытался наступать но понес большие потери и отступил

2023-05-10 15:38

Вражеские войска за прошедшие сутки пытались наступать вблизи села Масютовка Купянского района Харьковской области. Попытка оккупантов оказалась неудачной, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"На линии столкновения российские оккупанты попытались улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Масютовка, но получили отпор и отступили с потерями", - написал он.

За прошедшие сутки орки обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины.

Ракетный удар потерпел Купянск. Предварительно, город был обстрелян ракетами Искандер. В результате атаки повреждены здания гражданского предприятия и пять частных домов. Ранены трое гражданских.