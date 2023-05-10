ВОЙНА В Украине В Харьковской области враг пытался наступать но понес большие потери и отступил

2023-05-10 15:38

Вражеские войска за прошедшие сутки пытались наступать вблизи села Масютовка Купянского района Харьковской области. Попытка оккупантов оказалась неудачной, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"На линии столкновения российские оккупанты попытались улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Масютовка, но получили отпор и отступили с потерями", - написал он.

За прошедшие сутки орки обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины.

Ракетный удар потерпел Купянск. Предварительно, город был обстрелян ракетами Искандер. В результате атаки повреждены здания гражданского предприятия и пять частных домов. Ранены трое гражданских.

subscriber subscriber

Еще по теме

документ Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2023-05-08 14:31

В Белом доме отказались озвучивать оценки по потерям Украины

2023-05-02 21:37

Потери личного состава оккупационных войск приближаются к 200 тысячам

2023-05-01 15:39

В СНБО Украины усомнились в правдивости слитых CNN секретных документов Пентагона

2023-04-12 09:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Украина получила от Хорватии 8 вертолетов Ми-8

2023-05-10 20:48

Кулеба о контрнаступлении ВСУ: если не освободим все земли, будем готовиться к еще одному

2023-05-10 20:04

Украинцам отключают свет: в каких областях

2023-05-10 19:15

США не будут подражать Британии и не дадут Украине дальнобойные ракеты – СМИ

2023-05-10 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Украина получила от Хорватии 8 вертолетов Ми-8 2023-05-10 20:48
Кулеба о контрнаступлении ВСУ: если не освободим все земли, будем готовиться к еще одному 2023-05-10 20:04
Украинцам отключают свет: в каких областях 2023-05-10 19:15
США не будут подражать Британии и не дадут Украине дальнобойные ракеты – СМИ 2023-05-10 18:26